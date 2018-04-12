Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю рассказал в интервью американской The New York Times, что организация внесет отравляющее вещество, от которого пострадали Сергей и Юлия Скрипаль, в список своих подконтрольных веществ.

Директор Узюмджю уточнил, что в Солсбери могло быть использовано до 100 грамм ОВ в жидком виде. Тогда как для лабораторных исследований обычно производится доза в 5-10 грамм. Именно это обстоятельство заставляет ОЗХО говорить об использовании химиката в качестве оружия.

Кроме того, генеральный директор ОЗХО отметил особую устойчивость найденного на месте происшествия вещества. Он предположил, что собрать его удалось как раз благодаря тому, что на него никак не повлияла погода и другие внешние факторы. А при соблюдении необходимой предосторожности этот нервно-паралитический яд можно распылять как обычный аэрозоль в баллончике.

Ахмет Узюмджю также заявил, что организация работает над тем, чтобы внести ОВ из Солсбери в список подлежащего мониторингу химического оружия. В таком случае все страны, которые занимаются его исследованиями или разработкой, будут обязаны сообщать об этом Организацию по запрещению химоружия. Также их обязанностью станет синтезирование антидота.

Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городке Солсбери. Они были доставлены в больницу, где врачи сумели спасти им жизнь. Где именно сейчас находится Юлия, которая пошла на поправку раньше отца, не известно. А Сергей Скрипаль после выхода из комы все еще пребывает в больнице Солсбери. Великобритания заявила о причастности России к применению химического оружия на своей территории и отказала в консульском доступе к пострадавшим. Москва, в свою очередь, решительно отрицает какое-либо свое участие в инциденте и настаивает на проведении совместного расследования.

В связи с делом Скрипалей Лондон пошел на беспрецедентный шаг, выслав из Британии российских дипломатов и добившись аналогичных мер от своих союзников.

Сегодня в МИД РФ заявили, что Великобритания трижды обманула мир в связи с делом Скрипалей. На самом деле «Новичок» есть не только у России, действительное место изготовления ОВ из Солсбери по-прежнему не установлено, а у Москвы не было мотивов для расправы со Скрипалями.