Российский политик и дипломат Мария Захарова назвала три главных обмана британского премьер-министра Терезы Мэй‍ в отношении дела об отравлении отравления двойного шпиона ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии.

Накануне Мария Захарова, которая занимает в правительстве России должность официального представителя Министерства иностранных дел, оставила в своем профиле социальной сети Facebook сообщение, которым подвела итог относительно поведения правительства Великобритании в ходе расследования по делу Скрипаля. Она назвала три главных обмана, прозвучавших из уст Терезы Мэй, которые нанесли России вред.

Захарова напомнила, что в Великобритании поспешили с оглашением названия страны, которая могла быть производителем отравляющего вещества. Специалисты лаборатории, базирующейся в Портон-Дауне, сами позже опровергли заявление, что оно было разработано в России.

Вторым обманом представитель российского МИД считает заявление Мэй о том, что РФ всю историю существования показывала свое плохое поведение. В ответ, Захарова напомнила о многочисленных нарушениях Британией этики и международного права ради достижения своей выгоды.

В конце она упомянула комментарий президента Чехии, который вчера сообщил, что его страна также производила и использовала яд "Новичок", в то время как Мэй‍ утверждала, будто это делали только в РФ.