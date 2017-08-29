Военные США отчитались об испытаниях "гравитационной" ядерной бомбы

Военно-воздушные силы США разработали гравитационную ядерную бомбу под названием B61-12 и уже провели успешную серию испытаний. Об этом пишет специализированный ресурс Military.com со слов генерала Джека Вайнштейна.

Замглавы штаба по стратегическому сдерживанию противников и внедрению ядерного оружия отчитался о результатах 26 тестов. По его словам, бомба хорошо показала себя и отлично прошла инженерные, летные и отладочные испытания. Работа над проектом имеет значительный прогресс. Он отметил, что новейшая разработка по точности троекратно превосходят предыдущие модели.

Джек Вайнштейн и его коллеги не сообщили, какие летательные аппараты были задействованы во время испытаний. Однако эксперты издания предполагают, что B61-12 хорошо совместима с конструкцией F-35 Lightning II - многофункционального истребителя США 5-го поколения. По их прогнозам, бомбы должны появиться на вооружении американцев в 2020 году. Их должны доставить на военные базы США в Германии, Турции, Нидерландах, Италии и Бельгии.