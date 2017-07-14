FT: Путин передаст Кудрину экономические полномочия Медведева

Владимир Путин может назначить руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на высокий пост в сфере международной экономики. Об этом пишут аналитики издания Financial Times.

По информации от близких к правительственным кругам источников, президент России способен передать экс-министру финансов изрядную долю экономических полномочий действующего премьер-министра Дмитрия Медведева. Приказом Владимира Путина, Алексей Кудрин может занять должность вице-премьера. По версии СМИ, глава ЦСР может стать представителем президента по международному сотрудничеству в экономической отрасли.

Журналисты предполагают, что такой поступок продемонстрирует другим государствам готовность к переменам и партнерству. В настоящее время санкции и давление со стороны других стран не дает правительству развивать застоявшуюся экономики России. Возвращение Алексея Кудрина в большую политику позволит властям улучшить взаимоотношения с Европейским Союзом и США посредством некоторых компромиссных договоренностей. Financial Times также прогнозируют, что Дмитрий Медведев сохранит кресло премьера.