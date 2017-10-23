Австрийский канцлер Себастьян Курц не приедет на церемонию инаугурации Путина

Недавно Свен Вагнер связался с журналистами, чтобы дать информацию по поводу причины отсутствия на инаугурации президента Российской Федерации федерального австрийского канцлера Себастьяна Курца. Представитель канцлера сообщил, что у Себастьяна Курца сейчас просто нет времени на то, чтобы посетить Россию даже в такой торжественный момент.

Сама церемония должна пройти 7 мая, в понедельник. Для торжественной церемонии переизбрания президента Владимира Путина изготовили специальный президентский знак, являющийся символом власти в России.

Также известно, что в этом году возможно президент не сможет приехать на церемонию на автомобиле фирмы «Кортеж», как он делал это ранее.

Сегодня так же стало известно о том, что Себастьян Курц высказал свою критику по поводу предложения Еврокомиссии на счет долгосрочного бюджета Евросоюза.