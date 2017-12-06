Путин может лишиться возможности приехать на "Кортеже" на церемонию инаугурации

В 2018 году президент Российской Федерации Владимир Путин возможно будет лишен возможности приехать на церемонию инаугурации на автомобиле марки «Кортеж», как он это делал раньше. Дело в том, что организаторы не хотят повторения произошедшего в 2012 году, когда в перекрытом городе автомобиль выглядел очень уныло и был слишком одиноким среди пустынного города.

Источники сообщают, что есть вероятность, что в этом году президент не сможет проехать на кортеже по перекрытой дороге от Москвы к Кремлю, где состоится торжественная церемония.

Окончательно еще никто ничего не решил. Все будет согласовано в ближайшее время. Однако ранее сообщалось, что в 2018 году в проведение церемонии сделают некоторые поправки. Самого торжественного момента, когда президент будет произносить речь, положа руку на конституцию, это, конечно же, не касается.

Также источники сообщают, что лимузин «Кортеж» уже сейчас готов к использованию, однако Путин сможет ездить на нем только после церемонии инаугурации.