"Слабая власть": изгнанный из России журналист Мацейчук раскрыл причины депортации

Томаш Мацейчук, которому 2 мая на 30 лет запретили въезжать в Россию, объяснил причины такого решения властей. Польский журналист опубликовал свою оценку ситуации на странице "ВКонтакте".

Напомним, в среду сотрудники ФСБ по миграционному контролю вручили Томашу Мацейчуку уведомление о запрете и депортации в Германию в Домодедово. Он пишет, что после этого российские СМИ начали сообщать неправдивую информацию о поводе для такого решения со стороны правоохранителей. Появлялись версии о помощи Томаша Мацейчука украинцам на территории Донбасса и осквернении им захоронений советских солдат. Журналист отрицает эту информацию и призывает коллег из России показать доказательства.

По словам депортированного, неправдивы также материалы о высылке ещё в апреле после приговора Мытищинского суда. Томаш Мацейчук отметил, что власти выписали штраф в 5 тысяч рублей и отпустили. И уголовного дела по статье 282 никто не заводил. Позднее телеканал пригласил его на съёмки и оплатил перелет.

По мнению Томаша Мацейчука, его депортировали из-за специфики его профессиональной деятельности. Это политическое решение, направленное на устранение в России свободного мнения со стороны иностранца, который указывает на недостатки страны. Этот поступок указывает на слабость правительства, стремящегося к цензуре. Томаш добавил, что всегда посещал РФ на законных основания - по 3-месячной деловой визе. И всегда покидал Россию до истечения этого срока.