The National Interest: российский истребитель Су-27 "устрашает" НАТО

Представители НАТО "устрашены" истребителями российской модели Су-27. Такую информацию разместил аналитик издания The National Interest.

В материале автор упоминает ставшие легендами советские военные самолеты МиГ-15, МиГ-21, МиГ-25 и МиГ-29. Однако в настоящее время их всех превосходит аппарат Су-27 четвертого поколения. Его сконструировали, учитывая характеристики F-15. В итоге воздушный транспорт может на равных соревноваться с "американцем" на равных в аспектах скорости и вооруженного потенциала. Поступив в распоряжение лётчиков СССР в 1985 году, Су-27 продолжал развиваться. Со временем он получил модификации под разные боевые задачи, однако платформа осталась универсальной. Истребитель был призван захватить лидерство в небе, но прекрасно показал себя в ударах по наземным целям и воздушных перехватах.

Журналист указывает на угрожающие характеристики аппарата. Его скорость может достигать 2,35 показателя Маха. Во время вылета Су-27 может разместить на себе восемь противовоздушных ракет малой и средней дальности полета. К ним военные могут добавить внушительный арсенал ракет другого назначения и бомбардировочных снарядов. Эти возможности используют армии РФ, Китая, Украины, Эфиопии, Вьетнама и Эритреи. The National Interest подчеркивает, что страны Североатлантического Альянса всерьёз опасаются этого истребителя. И не без оснований.