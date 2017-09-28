Глава Минкомсвязи РФ подтвердил возможность блокировки Viber по примеру Telegram

Министр российской коммуникации и связи Николай Никифоров подтвердил теоретическую возможность блокировки мессенджера Viber по примеру уже запрещенного в стране Telegram. Такое заявление он сделал 3 мая во время пресс-конференции.

После соответствующего вопроса от СМИ Николай Никифоров переадресовал его к сотрудникам ФСБ. Он утверждает, что если у спецслужбы появится необходимость получить ключи шифрования для эффективного исполнения своих обязанностей, руководство мессенджера обязано пойти навстречу. В противном случае правоохранители могут вновь обратиться в суд и добиться разрешения заблокировать сервисы внутри страны. Это грозит, как Viber, так и другим мессенджерам.

Позднее Николай Никифоров отказался комментировать информацию о вероятном смещении руководителя Роскомнадзора - Александра Жарова. Он добавил, что решение суда выполняется, пусть и с переменным успехом. Однако если при реализации возникают проблемы, то всегда есть лица, ответственные за такое качество работы. Министр напомнил, что главы всех служб в России назначаются председателем правительства. Кроме того, такие решения никогда не комментировались и не будут впредь.