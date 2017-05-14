Китай скрытно завез ракетные комплексы на спорные острова

Китайская армия скрытно расположили ракетные комплексы и системы ПВО на спорном архипелаге Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Так 2 мая пишет телеканал CNBC по информации от собственных источников из разведки.

Американские журналисты сообщают, что вооружение за последние 30 дней были переброшены на три из четырех укрепленных форпоста, расположенных западнее Филиппин. Речь идет о средствах противовоздушной и противокорабельной обороны. По данным экспертов, комплексы позволят китайским военным атаковать морские суда на расстоянии до 546 километров и воздушные угрозы, удаленные до 296 километров.

Известно, что КНР долгие годы добивается присоединения островов Наньши вместе с другими государствами АСЕАН: Вьетнамом, Малайзией, Брунеем и Филиппинами. Поводом для столь высокого интереса к этим землям является близость архипелага к Малаккскому проливу, который пропускает порядка 60% всей торговли Китая и до 80% импорта страной углеводородов.

CNBC также разместило высказывание сотрудника Пентагона относительно ситуации. Военнослужащий заявил, что США регулярно обращались к Китаю и другим претендентам с призывом не стремиться к освоению конфликтных островов, постройке новых защитных сооружений милитаризации территорий. По его прогнозу, продолжение такой политики спровоцирует рост напряженности и усилит противоречия между желающими присвоить Спратли.