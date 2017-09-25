Украина решила расширить санкции в отношении России

Власти Украины заявили о том, что со среды, 2 мая, будут расширены санкции в отношении России и продлены те, которые вводились ранее. Глава Украины Петр Порошенко заявил о том, что Киев вводит идентичные США ограничительные меры касательно российского государства по решению, принятому в СНБО.

Буквально недавно Порошенко выступил перед депутатами и сообщил о том, что в СНБО приняли решение ввести идентичные США и ЕС ограничения в отношении нескольких российских граждан и компаний, а также продлить те санкции, которые были введены ранее. По словам главы государства, это довольно показательный шаг, что Украина "идет в ногу" с США и ЕС.

Порошенко рассказал, что новые санкции связаны с применением химоружия в отношении гражданских лиц в британском Солсбери, а продлеваются ограничения в связи с незаконными выборами российского президента в Крыму.

Стоит отметить, что правительство России пока никак не отреагировало и не прокомментировало решение Украины.