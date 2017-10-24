Британский министр обороны впервые признал смерть человека из-за воздушной атаки

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон впервые признал, что из-за обстрела погиб гражданский житель Сирии. Такое заявление он сделал 2 мая.

Руководитель Минобороны с сожалением подтвердил, что из-за действия британских военных в Восточной Сирии неумышленно привели к смерти человека. 26 марта дрон Соединенного Королевства атаковал трех боевиков террористической организации "ИГ*". В момент удара сириец на мотоцикле оказался в зоне поражения и случайно погиб.

Гэвин Уильямсон в первый раз за всю историю военных действий британцев на территории Ирака и Сирии официально обратил внимание на такой прецедент. В своем заявлении он добавил, что правительство Великобритании прилагают все усилия, что снизить угрозу для местного населения к минимуму. Отдельно отмечено, что, находясь в антитеррористической коалиции, ВВС Великобритании порядка 1,6 тысячи раз наносила удары по объектам террористов "ИГ" в пределах Сирии.