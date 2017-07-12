НАТО тревожатся по поводу развития Северного и Черноморского флотов РФ

Члены НАТО находятся в тревожном состоянии по поводу интенсивного развития Черноморского и Северного флотов РФ. Об этом российским СМИ рассказал военно-политический эксперт, близкий к руководству Альянса.

По словам источника, потенциал кораблей в Черном море позволит российским военнослужащим провести экспансию Средиземноморья. А Северный флот имеет быстрый выход в северные зоны Атлантики. Роста военной мощи России опасается, прежде всего, США.

По информации "РИА Новости", российские боевые субмарины сильно зачастили с вылазками в воды океанов и борей в рамках дежурств и морских учений. Стоит отметить, что по результатам 2017 года общие показатели наплаванности подводников увеличился более чем двукратно, в сравнении с данными 2015-2016 годов. А в текущем году экипаж подлодок планирует участвовать в порядка 500 различных учений и маневров.