Макрон посчитал жену премьер-министра Австралии "очень вкусной" женщиной

Глава Франции Эммануэль Макрон слегка оконфузился во время своего последнего визита в Сидней. Он случайно спутал слова и назвал жену премьер-министра Австралии "очень вкусной".

Как известно, буквально недавно Макрон пребывал в Сиднее с официальным визитом, где ему пришлось общаться исключительно на английском языке. Он провел встречу с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом и его женой Люси, которых по окончанию своего визита поблагодарил за гостеприимство. Он выразил благодарность как самому премьеру, так и его "вкусной" жене.

Как оказалось, президент Франции хотел назвать Люси Тернбулл восхитительной, однако возникли сложности с переводом с французского на английский, потому жена премьера стала именно "вкусной".

В социальных сетях посмеялись над инцидентом, многие даже подумали, что таким образом Макрон хотел пошутить. Все-таки пользователи больше склонились к той версии, что французский президент просто неправильно перевел слово délicieux с французского на английский язык, потому он и назвал жену премьер-министра Австралии delicious.