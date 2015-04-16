В ЛНР заподозрили, что Киев переводит конфликт на Донбассе в "горячую" стадию

В ЛНР заподозрили, что правительство Украины начинает переводить военную ситуацию на Донбассе в "горячую" стадию. Об этом в среду, 2 мая, заявил врио лидера ЛНР Леонид Пасечник.

Как рассказал Пасечник, власти Украины в последнее время активизировались и решили перевести разгоревшийся на Донбассе конфликт в "горячую" стадию, о чем могут говорить военные нападки на республику со стороны киевского правительства. Пасечник отметил, что Киев начинает активировать деятельность, которая направлена на дальнейшее разжигание конфликта в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Об этом могут говорить такие факты, как обстрел ВСУ парадного расчета, который готовили к празднованию Дня Победы 9 мая, а также атаки на строящийся энергомост и блокпост МВД ЛНР. Пасечник также напомнил о том, что во время обстрелов ВСУ пострадали три человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве видят всего лишь три варианта решения конфликта на Донбассе. Власти отдают предпочтение варианту, который предусматривает мирное разрешение.