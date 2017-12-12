3 мая Путин обсудит с набсоветом подготовку России к ЧМ-2018

3 мая российский президент Владимир Путин приедет в Сочи для обсуждения подготовки страны к ЧМ-2018 с наблюдательным советом. Так в среду объявила пресс-служба администрации Кремля.

Во время заседания глава государства побеседует с членами "Организационного комитета "Россия-2018"" степень готовности спортивных арен и прочих объектов инфраструктуры, необходимых для качественного проведения мирового чемпионата по футболу. Среди прочего, речь коснется состояния сферы транспорта, информирования и медицинского обслуживания участников крупномасштабного мероприятия.

После беседы Владимир Путин лично осмотрит Центр выдачи паспортов болельщиков и проинспектирует работы по реконструкции стадиона "Фишт". Позднее президент планирует встретиться с руководителем FIFA Джанни Инфантино.