В Черноморье были замечены военные корабли НАТО

Стало известно, что в Черном море были зафиксированы корабли второй стабильной военно-морской группы НАТО.

В Черном Море были замечены ракетный эсминец HMS Duncan, принадлежащий Британии, военные фрегаты SPS Victoria, TGG Gemlik и FGS Bayern от Испании, Турции и Германии соответственно с порядком написания. Кроме этого, в Черном море были замечены еще и другие корабли.

Раньше стало известно, что НАТО планирует усилить группировку в регионе Черного моря. Для патрулирования туда было отправлено несколько многоцелевых истребителей 4 поколения Eurofighter Typhoon.

Представители Королевских регионов воздушных сил Британии сообщили прессе, что военным летчикам дали задание уничтожать потенциальную агрессию. НАТО считает, что эта агрессия исходит со стороны России.

Однако российские власти не высказывают своих возражений по поводу присутствия кораблей НАТО в регионе Черного Моря. Об этом в конце апреля заявил заместитель министра обороны Анатолий Петренко.