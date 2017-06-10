Члены британского парламента поставили перед Мэй требование относительно Brexit

В Великобритании члены парламента поставили перед премьер-министром Терезой Мэй ультиматум по поводу "таможенного партнерства" после Brexit с ЕС. Так 2 мая сообщает BBC.

62 парламентария из Консервативной партии требуют от премьера отказаться синхронизировать таможенные пошлины Великобритании с Евросоюзом после выхода страны из организации. По их мнению, такое действие в будущем способно лишить британцев возможности заключить выгодные соглашения. Кроме этого, депутаты обеспокоены вероятными расходами на организацию "партнерства".

Daily Telegraph пишет, что ряд евроскептиков намерен добиваться отставки правительства, если их требования не будут удовлетворены. В письме к Терезе Мэй они отметили, что подобная таможенная политика противоречит основной идее Brexit. Она подразумевает независимость государства от решений Брюсселя относительно международной торговли. Авторы документа пишут, что таможенное партнерство на практике сделает невозможным создание свободной экономики из-за сложной нормативной унификации. Дэвид Дэвис, министр по вопросу выхода из ЕС, также выступает против партнерства и намерен уйти в отставку, если оно будет реализовано.