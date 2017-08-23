В Киеве видят только три варианта решения конфликта на Донбассе

В Киеве видят всего лишь три варианта решения конфликта на Донбассе и возвращения ЛНР и ДНР под власть Украины. Об этом рассказал украинский политик Юрий Грымчак.

По словам Грымчака, существует всего лишь три варианта развития событий по скорому решению конфликта на Донбассе. Он отметил, что если следовать первому способу, ЛНР и ДНР удастся вернуть под контроль Украины всего за пару недель. Вариант с силовым захватом исключается, однако при определенном подходе получится вернуть некоторое районы оккупированных территорий.

Остальные два варианта Грымчак назвал "хорватскими". Он рассказал, что в Ховатии существовали Сербская Краина и Восточная Славония, одну из которых удалось освободить военным путем, а вторую поставили в такие условия, что она согласилась на мирное решение конфликта и не давала приказов своей армии.

Третий вариант это введение в Донбасс миротворческой миссии и разоружение боевиков. После того, как боевики сдадут оружие, будет введена международная переходная администрация и тогда ЛНР и ДНР перейдут в состав Украины. По словам политика, в настоящий момент третий вариант является основным и считается единственно правильным.