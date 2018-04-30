В Армении перекрыли автотрассы к аэропорту "Заворотнц" в Ереване

Сегодня утром в Армении в аэропорте «Заворотнц» была перекрыта автотрасса с самого Еревана жителями села Паракар. Все случилось из-за вчерашних выборов, на котором единственной кандидатурой в премьер-министры был Никол Пашинян, однако большинство депутатов проголосовало против него. В ответ Пашинян призвал людей выйти на улицу и объявить забастовку такому правлению.

В митинге участвуют как взрослые, так и дети. Ученики из местной школы решили не пропускать митинг и поучаствовать в происходящем. Работники аэропорта тоже приняли участие в забастовке. Около 20 человек в форме персонала аэропорта присоединилось к забастовщикам.

С самого утра в Ереване перекрыли автодороги и автотрасс. Сообщается так же, что жители села Паракар перекрыли входы в здания министерства юстиций, министерства культуры и министерства образования.

Напоминаем, что 1 мая в Армении состоялись выборы премьер-министра. Однако единственного кандидата на эту должность Никола Пашиняна большинство депутатов решили не утвердить на эту роль. Для того, чтобы выиграть выборы, Пашинян должен был набрать минимум 53 голоса. Однако голосование закончилось с результатами: 45 «за» и 56 «против».