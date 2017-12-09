Экс-врач: Дональд Трамп выдумал отчет о здоровье и продиктовал его

Накануне выборов президента США 2016 года Дональд Трамп выдумал документ о хорошем состоянии своего здоровья и заставил доктора написать его. Так 1 мая телеканалу CNN рассказал экс-врач политика Гарольд Борнстайн.

По словам медика, Дональд Трам продиктовал ему медицинский отчет от начала и до конца. Подписанное Гарольдом Борнстайном письмо было обнародовано в конце 2015 года. В нем шла речь о прекрасном кровяном давлении кандидата и об отсутствии серьёзных заболеваний. В тексте положительно отмечены сила и выносливость Дональда Трампа. Гарольд Борнстайн написал, что ныне действующий президент никогда не страдал онкологическими недугами, не подвергался хирургическим операциям, серьёзнее удаления аппендикса в 10-летнем возрасте и не увлекается алкоголем или табачными изделиями. Единственной проблемой оставалась концентрация холестерина и лишний вес.

Таким образом Дональд Трам провозгласил себя "самым здоровым человеком" в истории США, который когда либо занимал пост президента страны. В это же время он делал выпады в сторону оппонента от демократов Хилари Клинтон. Команда республиканца обращала внимания на, якобы, тяжелую болезнь политического противника, из-за которой та не сможет в полной мере выполнять обязанности главы государства. Они намекали, что Хилари Клинтон избегает встреч с журналистами, чтобы не обнаружить свой диагноз.

Гарольд Борнстайн также рассказал СМИ, что в феврале прошлого года его офис посетила Кейт Шиллер, телохранитель и личный помощник Трампа. Вместе с неким мужчиной, она изъяла у доктора все медицинские записи о здоровье президента. Медик подчеркнул, что Дональд Трамп перестал контактировать с ним после заявления о неких проблемах с его здоровьем. Накануне Гарольд Борнстайн поделился с общественностью, что назначал президенту медикаменты для лучшего роста волос, от покраснений на коже и против повышенного холестерина в крови.