Пашинян не смог стать премьер-министром Армении

Лидер оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян не смог стать новый премьер-министром Армении. Парламент отказался поддержать его кандидатуру и он не смог набрать нужного количества голосов для избрания.

Как стало известно, во вторник, 1 мая, в парламенте Армении состоялось голосование за нового премьер-министра страны. Единственным, кто выдвинул свою кандидатуру, стал оппозиционный политик Никол Пашинян, однако ему так и не удалось занять кресло премьера. Пашиняну не хватило 8 голосов для того, чтобы стать новым премьер-министром Армении. Он смог собрать только 45 голосов из требуемых 53.

Это произошло из-за того, что правящая Республиканская партия Армении, в которой состоят 58 депутатов, полностью оказалась голосовать за кандидатуру Пашиняна. По некоторым данным, Пашинян сможет попробовать еще раз выдвинуть свою кандидатуру на следующем голосовании, через 7 дней.

Стоит отметить, что накануне голосования Никол Пашинян призвал граждан Армении выйти на митинги, с самого утра в Ереване митингующую поддерживают оппозиционного лидера.