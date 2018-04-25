Пашинян заявил, что Россия по-прежнему останется стратегическим партнером Армении

Глава оппозиционной фракции "Елк" и кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о том, что Москва по-прежнему остается стратегическим сотрудником Еревана. Также он отметил, что Армения не намерена выходить из состава ЕС и ОДКБ.

Буквально недавно Никол Пашинян, которого выдвигают на пост премьер-министра Армении, выступил со своей речью перед народом и сообщил, что Россия как была, так и будет оставаться стратегическим партнером государства. По его словам, оппозиционное движение никогда не создавало и не будет создавать препятствий для того, чтобы развивать всесторонние армяно-российские отношения.

Также политик отметил, что по собственному желанию Армения останется в составе ЕС и ОДКБ. Пашинян заявил, что делается это не для того, чтобы кому-либо угодить, а потому, что общество не требовало никаких перемен во внешней политике, выступая за перемены в стране.