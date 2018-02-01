Грудинин: Даже Иисус Христос проиграл бы Путину на выборах президента РФ

Прошло уже больше месяца с окончания выборов президента России, в которых несомненным лидером вновь стал Владимир Путин. Один из кандидатов в президенты, Павел Грудинин, в интервью заявил о том, что Путину проиграл бы и Иисус Христос, если бы его выдвинули на пост главы государства.

Как рассказал Грудинин, он до конца не верит в то, что выборы в России проходили честно, как и в то, что он смог собрать только более 11% голосов избирателей. По его словам, многие люди его услышали и отдали свои голоса именно за него, потому он практически уверен, что должен был состояться второй тур голосования.

Журналисты поинтересовались у Грудинина, сомневался ли кто-то в том, что Путин может опять занять президентское кресло, была ли надежда у других кандидатов на то, чтобы стать главой страны. Грудинин отметил, что надежда существует всегда, однако победить Путина никто не может.

По его словам, если бы Иисус Христос выдвинул свою кандидатуру на пост президента, он бы все равно проиграл Владимиру Владимировичу. Грудинин отметил, что пусть такой вариант развития событий не отражает реальной ситуации, однако ЦИК обязательно бы зафиксировал проигрыш Иисуса Христа.