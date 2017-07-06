CNN: Трамп просил совета у Меркель, как ему вести себя с Путиным

27 апреля в Вашингтоне проходила встреча американского президента Дональда Трампа с немецким канцлером Ангелой Меркель. Согласно сообщению корреспондентов телеканала CNN, он просил у нее совета, ему вести себя с президентом России Владимиром Путиным.

Стали известны некоторые детали встречи лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель. Хотя мероприятие произошло еще несколько дней назад, общественности о нем известно крайне мало. Так, лидеры не спешили разглашать тему своего разговора, однако кое-то из этого удалось узнать корреспондентам американского национального телеканала CNN.

Согласно данным источника, Трамп пригласил Меркель в Вашингтон, чтобы обсудить вопросы, касающиеся России. В том числе, он хотел попросить у нее совета о том, как ему работать с президентом Владимиром Путиным. В начале разговора он упомянул, что ранее его политика в отношении этой страны была очень жесткой, однако сейчас он настроен на налаживание отношений.

Помимо всего этого, в ходе мероприятия Дональд Трамп высказался против того, какую политику Германия ведет в отношении торговли. По его словам, эта страна должна разрешить ввозить больше импортных товаров, а также выделять больше средств из государственной казны на военные нужды.