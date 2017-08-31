Президент Франции показал на видео свой телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter-аккаунте показал фрагмент своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. В описании к ролику Макрон указал, что с Путиным обсудил ситуацию в Иране и Сирии.

В официальном Twitter-аккаунте президента Франции Эммануэля Макрона появился ролик, на котором показан фрагмент его телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Главы стран обсудили проблемные ситуации.

В описании к ролику Макрон написал, что в разговоре он обсуждал с Путиным актуальное положение по проблемным вопросам. Президент Франции также отметил, что в Иране не должно быть ядерное оружие, так как от этого зависит стабилизация положения в регионе и вся международная безопасность. По словам Макрона, сейчас над этим вопросом ведется работа. Также Макрон добавил, что работы ведутся и в достижении мирной ситуации в Сирии.

В пресс-службе Кремля заявили, что в ходе беседы по телефону Макрон рассказал Путину о своей поездке в США и поставил акцент на переговоры, посвященные обсуждению ситуации вокруг иранской ядерной программы.