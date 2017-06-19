Мэй приняла отставку Радд и назначила нового главу МВД Великобритании

Тереза Мэй, занимающая должность премьер-министра Великобритании, сделала кадровые перестановки и вместо Эмбер Радд назначила нового главу МВД государства, которым стал Саджид Джавид. Об этом пишет британская пресса в понедельник, 30 апреля.

Как стало известно ранее, действующий глава министерства Британии Эмбер Радд покинула свой пост после раскрывшегося скандального инцидента, связанного с мигрантами. СМИ удалось узнать о существовании в ведомстве документа с целевыми показателями по высылке мигрантов из Соединенного Королевства, однако Радд изначально опровергла данную информацию. Позднее она прилюдно попросила прощения у граждан и отметила, что ничего не знала о существовании таких документов, после чего подала в отставку.

В понедельник, 30 апреля, Тереза Мэй приняла отставку Радд и назначила на пост главы МВД Британии Саджида Джавида, которым стал первым главой ведомства арабского происхождения. Стоит отметить, что ранее Джадид занимал пост министра по делам общин и местного самоуправления страны, на котором находился два года до нового назначения.