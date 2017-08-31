"Газпром" объявил о завершении строительства первой нити "Турецкого потока"

Российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" объявила о завершении строительства первой нити "Турецкого потока". Глубоководную укладку у побережья Турции в Черном море удалось завершить до начала мая.

Руководство отечественной компании "Газпром" отчиталось об успехах, которых ей удалось достичь при строительстве "Турецкого потока". С журналистами пообщался глава корпорации Алексей Миллер. Он сообщил, что на сегодняшний день планы по проекту выполнены больше чем на половину. Так, строительство первой нити оказалось завершенным.

Миллер с гордостью сообщил, что выполнение работ нисколько не отклоняется от графика и выполняется строго в согласии с ним. Темп строительства только набирает обороты. В среднем, каждый день рабочие прокладывали около 4,3 километров в день. Глава "Газпрома" считает, что проект не только укрепит экономические связи России и Турции, но также сыграет положительную роль в политической сфере.