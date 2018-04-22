Кандидатуру Никола Пашиняна выдвинут на пост премьер-министра Армении

На пост премьер-министра Армении оппозиционная партия "Елк" выдвинула кандидатуру своего лидера Никола Пашиняна. Отмечается, что поддержать Пашиняна своими голосами обещают еще три фракции.

Буквально недавно стало известно о том, что протестные акции в Ереване начинают постепенно угасать, так как Пашинян заявил о скором решении сложившейся ситуации в стране. Оппозиция решила выдвинуть кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны, теперь ей предстоит провести встречу еще с тремя партиями, включая Республиканскую, чтобы добиться того, чтобы они отдали свои голоса за лидера оппозиционного движения.

Ранее сообщалось о том, что две крупнейшие партии страны готовы поддержать Пашиняна своими голосами, ему остается добиться того, что Республиканская партия отдала за него 6 голосов.

Напомним, в воскресенье, 29 апреля, в Армении возобновились протестные акции. Люди выходили на улицы Еревана, перекрывали дороги и мешали движению транспорта. К массовым акциям их призвал Пашинян, который заверил армян в том, что скоро в стране не будет коррупции и их дети будут жить в свободном и правильном государстве.