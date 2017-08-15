Экс-руководитель МИД Германии: Европа должна брать пример с России

Зигмар Габриэль, являющийся экс-руководителем МИД Германии, заявил, что Европа должна брать пример с России. Беседуя со студентами университета в городе Фленсбург, он предрек странам ЕС потерю значимости на международной арене, передает агентство Schleswig-Holshteinishe Zeitung.

Накануне политик Зигмар Габриэль посетил студентов университета в городе Фленсбург, расположенного в земле Шлезвиг-Гольштейн. В Ходе беседы с ними он затронул тему сирийского конфликта, а также поведения Германии в нем. Как известно, правительство государства отказалось принимать в нем участие. По словам экс-руководителя МИД, он поддерживает такое решение и объясняет, почему.

Габриэль заявил, что, хотя Евросоюз существует, его страны-участники не должны слепо следовать друг за другом, а напротив, должны четко определять, какая позиция пойдет на пользу их государству. В этом он посоветовал брать пример с России, Турции, Китая, а также некоторых других стран. Между тем, ЕС ведет несколько другую политику, поэтому он может терять свою власть. По словам, экс-руководителя МИД, он может окончательно потерять свое влияние на международной арене, если не научится с пониманием относиться к позициям стран-участников.