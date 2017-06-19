Руководитель МВД Великобритании объяснила отставку‍ обманом парламентария со своей стороны

Амбер Радд, являющаяся руководителем Министерства внутренних дел (МВД) Великобритании объяснила отставку‍ обманом парламентария со своей стороны. Она призналась, что вводила в заблуждение его членов, однако делала это не специально, передает агентство The Independent.

Зарубежные издания пестрят заголовками о кадровых перестановках, которые грядут в правительстве Великобритании. Как стало известно, с поста руководителя МИД решила уходить Амбер Радд. Она занимала эту должность с 13 июля 2016 года, таким образом, пробыв на нем менее двух лет. Перед тем, как подать в отставку, политик объяснила, почему идет на эту крайнюю меру.

По словам руководителя МВД, она без намеченной на то цели, по своей невнимательности и незнанию полной картины ситуации, вводила в заблуждение комитет по внутренним делам, однако из-за такой халатности пострадали многие мигранты. Единственным правильным решением в этом вопросе Радд увидела оставление должности.