Очередной удар по Сирии: в Сети появился ролик ракетной атаки на военные базы рядом с Хамой и Алеппо

Сирия вновь стала объектом ракетных ударов и атак, в этот раз целью стали военные базы, расположенные рядом с Хамой и Алеппо. Как сообщают сирийские СМИ, атака случилась ночью, в Сети уже показали ролик с последствиями удара.

Сирийские СМИ утверждают, что военные базы атаковали ВВС Израиля. Такая информация еще не получила никаких официальных подтверждений. В Сети уже появился ролик, на котором показан пожар, случившийся на территории одного из военных складов. Причиной возгорания авторы ролика называют ракетный удара.

По данным, от атаки пострадал склад с оружием 47-й бригады правительственных войск, расположенный рядом с Хамой. Сообщается, что израильские самолеты не нарушали воздушного пространства Сирийской Арабской Республики. Якобы, они намеревались попасть по иранским позициям.

На данный момент еще сирийские власти и официальные лица не дали комментариев по случившемуся. Пока что не известно, есть ли погибшие и куда точно пришелся ракетный удар. Детали и подробности происшествия уточняются.