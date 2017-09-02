Детей пожизненно осужденных в Ираке россиянок доставят в Россию

Детей россиянок, которых осудили в Ираке на пожизненные сроки за содействие террористической организации "ИГ*", планируют доставить в Россию. Так 29 апреля объявила Хеда Саратова, член при главе Чечни Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ.

Ранее в воскресенье "Версия" сообщала о приговоре, который Уголовный суд Багдада вынес 19 гражданкам Российской Федерации. Их обвинили в пособничестве террористам и пожизненно лишили свободы. Ещё раньше судебный процесс над 11 россиянками анонсировала представитель российского МИД Мария Захарова.

Хеда Саратова уведомляет, что российские дипломаты пытаются добиться для осужденных возможности сидеть в тюрьме на территории России. Они также собирают все необходимые документы, чтобы увезти в РФ их детей, и договариваются с родственниками. Правозащитница уверена: с вывозом проблем не возникает. Этот процесс будет организован в два этапа. Прежде всего представители транспортируют на родину граждан России, которые родились на её территории и являются таковыми по праву рождения. В процессе второго этапа страну должны покинуть дети, родившееся в Ираке. Для них сейчас составляют бумаги, чтобы присвоить гражданство матерей.

Член СПЧ добавила, что власти России будут настойчиво требовать вывоза детей из Ирака. В настоящее время они пребывают со своими матерями в СИЗО. А после оглашения приговора их, вероятно, направят в местные приюты.