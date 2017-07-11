9 членов Конгресса США ушли с постов из-за обвинения в сексуальных домогательствах

9 членов Конгресса США ушли с постов в течение последних шести месяцев. Причина одна – непристойное поведение сексуального характера, как сообщает VistaNews.

Пока члены Конгресса ещё работают, но в 2019 году их уже не будет на прежней должности. Некоторые сделали заявление, что окончательно уйдут до осени. Всё началось со скандалов, связанных с продюсером Харви Вайнштейном. Много популярных артисток и обычных женщин заявили, что в разные годы он к ним приставал.

Тогда начали расследования этих дел, а в Сети жертвы домогательств со стороны разных персон всё чаще стали признаваться в таком. Это привело к отставке 3 членов Конгресса США в конце 2017 года и затронуло прочих политиков. Так, по словам одного из обвиняемых, Патрика Михана, он вскоре уйдёт из Белого дома, также возместив средства, потраченные, чтобы вопрос урегулировать.