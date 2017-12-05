В Ереване снова возобновились акции протеста

В Ереване спустя два дня вновь возобновились акции протеста и улицы Армении наполнились демонстрантами. Они мешают движению автомобилей, однако не ведут себя агрессивно, потому полиция никак не влияет на ход происходящего.

Как стало известно, сегодня, 29 апреля, лидер оппозиции Никол Пашинян призвал граждан Армении вновь выйти на улицы города и провести очередную акцию протеста. Он попросил всех сторонников блокировать дороги и перекрестки, чтобы препятствовать движению машин. По его словам, внутриполитический кризис в стране уже подходит к концу.

Демонстранты вновь отправились на улицы Армении и разместились на дорогах города, движение машин оказалось парализовано, так как люди просто сидели на проезжей части и не собирались уходить со своих мест. За всем происходящим наблюдает полиция, однако в течение событий она не вмешивается, так как армяне ведут себя вполне добродушно и не настроены на агрессию.

Как сообщают сами участники митинга, они вовсе не намерены демонстрировать свою агрессию, ведь они выступают не против кого-то, потому происходящее вовсе не считается Майданом. Они отмечают, что просто хотят искоренить коррупцию в стране, чтобы Армения вновь стала свободной и готовят прекрасное будущее для своих детей.