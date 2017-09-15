В Ираке 19 россиянок осудили на пожизненное за помощь ИГ

29 апреля в Ираке столичный суд по уголовным делам назначил 19 россиянкам пожизненное лишение свободы за причастность к деятельности "ИГ*". О приговоре стало известно агентству AFP и местному телеканалу Al Sumaria.

Десять дней назад представитель российского МИД Мария Захарова объявила, что в воскресенье должны состояться заседания с участием 11 подсудимых гражданок России. По её информации, женщины вместе с детьми на тот момент содержались на территории Ирака в пенитенциарных учреждениях. Всего в судебных тюрьмах Багдада находятся от 50 до 70 потенциальных уроженок РФ. Теперь 19 из них находятся в ещё более сложном положении из-за судебных приговоров по обвинениям в пособничестве террористам.

Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что российские дипломаты наладили рабочие контакты со всеми структурами Ирака, которые отвечают за судьбу задержанных женщин. Представители этих ведомств помогли пролить свет на масштабы проблемы, возникшей летом 2017 года. С той поры из Ирака и Сирии в Россию вернулись 24 россиянки и 73 ребенка. Возможность установить личности остальных появится после завершения следственных мероприятий и утверждения приговоров. Пока посольство РФ в Багдаде и консульство в Эрбиле следят за продвижением дел.