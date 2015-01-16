Евросоюз угрожает США поднять пошлины на джинсы, виски и Harley-Davidson.

Сесилия Мальмстрём, глава Европейской комиссии по торговле, грозится поднять пошлины на ряд американских товаров из-за политики США касательно стали и алюминия. Такие слова политика 29 апреля опубликовало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung из Германии.

С 23 марта американское правительство существенно подняло госпошлины на европейские металлы. Стоимость ввоза стали поднялась на 25%, а алюминия - на 10%. Эти меры уже вступили в силу, однако Евросоюз, Бразилия, Австралия, Канада, Аргентина, Мексика и Южная Корея получили отстрочку до 1 мая.

Еврокомиссар во время своего интервью заявила, что в настоящий момент Европарламент стремится наладить с властями США конструктивный диалог. Но если те не отменят пошлины без условий и с долгосрочной перспективой, европейцы готовы ответить "тройной реакцией". Это предусматривает соответствующее обращение в ВТО, организация государственной поддержки производителей из Европы, а также ответное увеличение пошлин. Цены поднимутся на апельсиновый сок, виски, джинсы, мотоциклы бренда Harley-Davidson, а также на металлические изделия из США.