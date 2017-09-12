Росэнергоатом приступил к постройке первого энергоблока Курской АЭС-2

29 апреля концерн "Росэнергоатом" запустил строительство первого энергоблока в составе Курской АЭС-2. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба организации.

Строители залили первые порции бетона в плиту фундамента будущего здания. Всего они должны уложить более 16 тысяч кубометров самоуплотняющегося раствора бетона. Этот процесс будет непрерывно проходить круглые сутки до самого завершения. При этом эксперты будут регулярно оценить качество смеси. При таком графике бетонирование должно закончиться к июню 2018 года.

Представители "Росэнергоатома" подчеркнули, что работы ведутся над возведением самого мощного в России энергоблока поколения 3+. Он будет выдавать электричества на 1255 мегаватт и станет частью АЭС-2, которая вскоре полностью заменит действующую в Курске атомную электростанцию. Оборудование последней будут постепенно выводить из эксплуатации по причине устаревания.