Президент Филиппин назвал Ким Чен Ына своим кумиром

Президент Филиппин Родриго Дуперте в ходе беседы с журналистами рассказал, кто является его кумиром. По словам Дуперте, в настоящий момент его кумиром стал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Родриго Дуперте побеседовал с журналистами и рассказал о том, кого он в настоящий момент считает героем и идеализирует, как своего кумира. Он отметил, что ранее всегда Ким Чен Ына изображали в роли "плохого парня", однако после одного грандиозного поступка северокорейский лидер резко стал для всех героев. Дуперте не исключил, что Ким Чен Ын является и его кумиром.

Президент Филиппин также отметил то, что при встрече с лидером Северной Кореи обязательно поздравит его с тем, что межкорейский саммит закончился с успехом и лидеры Северной и Южной Кореи смогли договориться о конце "Корейской войны" в 2018 году.