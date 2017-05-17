Путин обратился к детям из патриотической смены "Орленка"

Глава России Владимир Путин обратился с приветствием к детям из патриотической смены всероссийского центра "Орленок" под названием "Служу Отечеству". Такое сообщение появилось 29 апреля на портале Кремля.

Президент пишет, что участники на несколько дней попадут в подобие настоящей армии, испытают себя в спортивных и творческих мероприятиях, а также организуют дискуссии. Этот путь они пройдут при поддержке и контроле своих воспитателей. По словам Владимира Путина, руководство "Орленка" приложило немало усилий, чтобы сделать проживание детей на черноморском побережье Краснодарского края наиболее комфортным и полезным.

Лидер России добавил, что смена под лозунгом "Служу Отечеству" призвана объединить маленьких россиян со всей страны, которым свойственна ответственность, уважение к общей истории вооруженных сил Родины. Все они проявили себя активистами военно-патриотических, поисковых и ветеранских организациях, а также показали стремление быть полезным государству.