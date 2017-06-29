Порошенко в очередной раз переписал историю Крыма

Пётр Порошенко решил в очередной раз изменить историю Крыма. Президент Украины заявил, что 29 апреля 1918 года над кораблями Черноморского флота развивался сине-жёлтый флаг.

Крым был охвачен Гражданской войной с 1917 по 1920 годы. За этот период времени неоднократно сменялось правительство полуострова, в особенности так называемые «красные» и «белые». Это привело к появлению Крымской Советской Социалистической Республики, Крымской народной республики. Но глава Украины проигнорировал данные факты и упомянул только то, что несколько месяцев над Черноморским флотом развивался сине-жёлтый флаг, который после станет официальным символом Украины.

Безусловно, вклад украинских войск в историю Крыма значителен, но у армии СССР он ещё больше. Пользователи Twitter раскритиковали главу Украины за неточные исторические данные. Хотя флаг действительно развивался 100 лет назад над флотом, но никакой власти за этим не было. Крым стал территорией Украины в 1954 году согласно решению Никиты Хрущёва. В 2014 году он снова стал частью Российской Федерации.