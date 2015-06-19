Сенатор из США отметил превосходство военных РФ в "дезинформации"

Россия существенно превосходит США в области кибертехнологий и дезинформации, несмотря на меньший бюджет. Так представитель американского сената Марк Уорнер заявил во время интервью для канала CNN.

Сенатор обращает внимание, что недавно США приняли оборонный бюджет на сумму в 700 миллиардов долларов. В это же время правительство России выделяет на военную сферу лишь 68 миллиардов долларов. Марк Уорнер замечает превосходство россиян в использовании виртуальных технологий и проявляет беспокойство, что американцы не уделяют должного внимания закупке новейшего конкурентоспособного оборудования.

Американский политик утверждает, что власти США до сих пор расследуют подозрительные обстоятельства выборов президента 2016 года. По его мнению, нарушители могут использовать аналогичные "инструменты" воздействия на избирательный процесс Национального конгресса в 2018 году и выборы следующего президента США в 2020-м.