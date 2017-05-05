Times: "Российские боты" в Twitter пытались оказать влияние на выборы в Великобритании

Британские СМИ в ходе проведенного расследования пришли к выводу, что "российские боты" в социальной сети Twitter пытались оказать влияние на исход прошлогодних выборов в Великобритании, выступая в поддержку главы Лейбористской партии Джереми Корбины. В самой партии подобные умозаключения сочли бредом.

Как стало известно, британское издание The Sunday Times провело собственное расследование и выяснили, что Россия пыталась повлиять на прошлогодние выборы в Соединенном Королевстве. Журналисты заявили о том, что в социальной сети Twitter более 6,5 тысяч аккаунтов, которые были связаны с Россией, агитировали граждан Британии поддержать своими голосами лидера оппозиции Джереми Корбина.

Отмечается, что данные "российские боты" также оставляли весьма агрессивные комментарии, в которых содержались выпады в сторону правящей Консервативной партии.

В самой Лейбористской партии данные умозаключения отнесли к бреду и отметили, что оппозиция не имеет ни малейшего представления о том, что делали в Twitter "российские боты", а также заявили, что за подобные услуги никогда и никому не платили.