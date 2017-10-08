Пушков заявил, что ЕС придется принять условия США на квоты на экспорт металлов

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал требования властей США к странам ЕС касательно квот на экспорт металлов. На своей странице в соцсети он отметил, что Европа будет противиться данным условиям, однако в итоге их примет.

Член Совфеда Алексей Пушков на своей странице в соцсети написал о том, что американское правительство принялось диктовать условия торговли в Европе. По его словам, несмотря на все сопротивления, Евросоюзу все же придется принять условия США, так как для их отрицания у ЕС нет особенного потенциала сопротивления американскому правительству.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство Белого дома выдвинуло требования странам ЕС и Канады, в которых говорится о том, что они должны согласиться на квоты на экспорт металлов в США.