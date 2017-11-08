Ким Чен Ын намерен публично закрыть ядерный полигон в мае до встречи с Трампом

Уже в мае 2018 года глава КНДР Ким Чен Ын намерен провести публичный демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Так пишет агентство Yonhap со слов пресс-секретаря лидера Южной Кореи Юн Ён Чана, которые прозвучали во время брифинга в Сеуле.

Чиновник утверждает, что Ким Чен Ын дал обещание пригласить на демонтаж комплекса журналистов и представителей различных организаций по безопасности. Северокорейский лидер опроверг мнение, что объект убирается из-за непригодности. СМИ и эксперты на официальном мероприятии убедятся в исправности всего оборудования.

Ким Чен Ын добавил: после подписания мирного соглашения с США у страны отпадет необходимость обеспечивать свою безопасность при помощи ядерного вооружения. Он планирует доказать, что не является человеком, желающим атаковать боеголовками соседнюю Южную Корею, США или объекты в Тихом океане. По его мнению, КНДР не требуется оружие, которое создает трудное положение для государства. Ким Чен Ын считает, что нужно отказаться от ядерного потенциала в условиях налаживания доверительных отношений с американской стороной. Которая, к тому же, обещает остановить военные действия и не подвергать КНДР нападению. Таким образом Пхеньян намерен избежать повторения Корейской войны 1950-1953 годов.

В это же время издание Kyodo сообщает, что демонтаж Пхунгери может состояться накануне встречи Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом СМИ сообщил чиновник на высокой должности из администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.