Рогозин нашел способ избавится от морского пиратства

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил о планах по разработке механизма действий при захвате кораблей морскими пиратами. Морская коллегия приняла такое решение, чтобы предотвратить ситуации на подобии случая, когда украинские пограничные захватили крымское судно «Норд».

Рогозин рассказал о том, что все были крайне возмущены произошедшим с «Нордом», поэтому вся Морская коллегия собирается обсудить и разработать специальный механизм действий российских структур. Это нужно для того, чтобы достичь гарантированной безопасности российских моряков и пассажиров в случаях морского пиратства.

Сегодня пресс-служба МИД РФ предупредила о том, что после распоряжения украинских властей о запрете перевозки груза российскими кораблями на их территории появилась угроза пиратских захватов со стороны украинских силовиков.

Напоминаем, что 25 марта в Азовском море украинские пограничники задержали корабль «Норд», на котором были российские рыбаки. После этого рыбаки были взяты под стражу на некоторое время, хоть это и противоречит международному законодательству. Спустя 2 недели после этого похожая ситуация произошла и с водным транспортом Trans Services Maritime.