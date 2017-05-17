МИД РФ: суда из России под угрозой пиратских захватов со стороны украинских силовиков

После распоряжения властей Украины о запрете российским судам перевозить грузы по их территории, появилась реальная угроза пиратских захватов со стороны украинских силовиков. Об этом 28 апреля предупредила пресс-служба МИД РФ.

Действия правительства Украины министерство называет "провокационными". Дипломаты призывают руководство судоходных компаний адекватно оценивать риски быть незаконно захваченными в акватории Украины сотрудниками силовых ведомств во время транзита или морских грузоперевозок. В этом случае транспортные средства могут быть остановлены или арестованы. Как отмечает МИД, не так давно подобные случаи имели место быть.

25 марта пограничники Украины задержали в Азовском море российских рыбаков вместе с кораблем "Норд". Россияне некоторое время находились под стражей вопреки международному законодательству. А через две недели аналогичная участь постигла водный транспорт Trans Services Maritime.

Министерство инфраструктуры Украины предложило запретить плавание на территории страны грузовых судов под российским флагом или принадлежащих лицам, зарегистрированным в России. То же касается кораблей любого государства, которые посещали порты Севастополя и других городов Крыма. 25 апреля Кабмин этот проект поддержал.