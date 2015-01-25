Не порвал: Медведев пригласил Обаму посмотреть на "клочья" российской экономики

Дмитрий Медведев вспомнил высказывания Барака Обамы и пригласил его взглянуть на "клочья" российской экономики. Такое заявление премьер-министр сделал на канале "Россия-1" во время интервью для "Вести в субботу" 28 апреля.

Беседуя с главой правительства России, журналист Сергей Брилев упомянул выступление Барака Обамы в 2014 году. По его информации, тогда американский лидер привел сведения 15-летней давности, обсуждая экономическую обстановку в Российской Федерации. Телеведущий предложил Дмитрию Медведеву во ходе следующей личной встречи напомнить эти слова Бараку Обаме и обратить внимание на явную ошибку с его стороны.

В свою очередь премьер согласился: "это было". Он отметил, что экс-президент США не посещает Россию. Дмитрий Медведев вспомнил, что в период своего правления Барак Обама обещал разрыв экономики России. Теперь он может приехать в страну и взглянуть на пресловутые "клочья".