«Как курица лапой»: не сумев разобрать свои же заметки Путин пошутил о своем почерке

На встрече с Советом законодателей, которая проходит в Петербурге, президент России Владимир Путин не смог прочитать свои заметки, которые он делал во время выступлений участников мероприятия. После почти 20-секундной заминки Путин отметил, что заметки он «нарисовал, как курица лапой».

27 апреля в Петербурге проходит заседание Совета законодателей. На встрече выступали участники, которые предлагали свои идеи и проекты. Президент России, присутствовавший на мероприятии, слушал выступающих и делал себе пометки, чтобы потом прокомментировать их предложения.

Когда слово предоставили Путину, он постарался прочесть написанные им же заметки, но у него это не сразу получилось. Почти 20 секунд он старался разобраться в записях, но успехом его попытки не увенчались.

После затянутой паузы президент России отметил, что заметки он «рисовал, как курица лапой», пошутив о почерке и спешке. По словам Путина, он слышал много интересных идей и спешил все пометить. В итоге, все заметки оказались напрасными, так как он прочесть едва ли смог.