«У нас особая зона»: Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне работает Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе Telegram в республике и заявил, что там «какая-то особая зона». Также Кадыров высказал свое приветствие новому юзеру сервиса – главе международного комитета Госдумы Леониду Слуцкому, который решил «быть в тренде» и через Telegram сообщать о своей работе.

Рамзан Кадыров пояснил причину того, что до сих пор является пользователем заблокированного мессенджера. По мнению главы Чечни, для предоставления пользователям информации о российских позициях «нужны все площадки». Кадыров рассказал, что в Чечне сервис продолжает работать, но иногда случаются перебои. «У нас какая-то особая зона» - отметил глава Чечни, поясняя причину работы заблокированного Telegram.

Своим сообщением Кадыров высказал приветствие депутату Слуцкому, который 27 апреля в своем Telegram-канале сообщил о намерениях вести аккаунт и информировать людей о своей работе, и о работе международного комитета Госдумы. Слуцкий указал, что он решит «быть в тренде» и выступает за диалог и свободу слова. Всех пользователей он попросил быть вежливыми и честными.